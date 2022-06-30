Иван Сергеев: адаптировался в «Зените» на 90%. Не всегда хватает взаимопонимания

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о своей адаптации в клубе из Санкт-Петербурга. По словам футболиста, перейти в стан чемпиона России – это сложный шаг с точки зрения психологии. На данный момент Сергеев считает, что его адаптация в «Зените» завершена на 90%.
«Привык ли к чемпионской команде? Такой переход сложен в первую очередь психологически. Ты идёшь, можно сказать, с самых низов, дебютируешь в Премьер-Лиге с «Крыльями», и тут поступает предложение, от которого невозможно отказаться. Я сразу решил, что буду работать, доказывать свою состоятельность. Спустя рукава не тренировался. Это и помогло.
Могу ли я сказать, что полностью адаптировался в «Зените»? В целом — да. Процентов на 90. В каких-то моментах, может, ещё не всегда хватает взаимопонимания», — приводит слова Ивана Сергеева официальный сайт «Зенита».
- 30 июня 2022
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