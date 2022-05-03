До золота РПЛ — через симпатии к «Спартаку», игру в ПФЛ и Европе. Путь Сергеева в «Зенит»

Всего несколько лет назад ему не находилось места даже в ФНЛ.

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России по футболу. Питерская команда досрочно завоевала титул в матче с «Локомотивом» (3:1). Героем встречи стал нападающий Иван Сергеев. Сначала он сравнял счёт, а затем дезориентировал Маринато Гильерме, превратив прострел Малкома в гол бразильца. После такого удара гости так и не пришли в себя. Форвард быстро привыкает к реалиям РПЛ, за первый же сезон забил девять голов и отдал семь результативных передач. А ведь когда-то он мог выбрать совсем другой вид спорта.

Сергеев в детстве играл в хоккей, который в Череповце очень популярен благодаря успехам «Северстали», но был вынужден бросить это занятие. Родителям было слишком накладно обеспечивать сына амуницией, не получалось возить его на тренировки. Поэтому пришлось поменять хоккей на более демократичный футбол. До 18 лет о профессиональных лигах не было и речи. Сергеев бегал по любителям, причём полузащитником. А после школы собирался пойти по стопам отца — работать на металлургическом заводе. Но тренер Сергеева настоял на том, чтобы мальчика отвезли на просмотр в Москву.

Первым профессиональным клубом Ивана стало «Строгино», где его и переквалифицировали в нападающие. В первый же сезон Сергеев забил 10 голов. А в 2017-м форвард впервые примерил футболку сборной России. На Универсиаде он стал лучшим бомбардиром турнира — шесть голов в пяти матчах. Уже тогда иностранные тренеры спрашивали у Сергеева, где он играет: в «Зените» или «Спартаке».

К красно-белым Иван с детства был неравнодушен. «В России симпатизирую «Спартаку», — говорил форвард в молодости. Правда, после перехода в «Зенит» форвард попытался откреститься от первой футбольной любви.

Иван Сергеев нападающий «Зенита» «Симпатизировал ли я «Спартаку»? Симпатизировал. Хотел просто поддержать своих друзей: там играл друг Илья Гапонов. Женя Макеев там играл — он, как и я, череповчанин. Вот он мне как-то дал билеты, я ещё в «Строгино» был. Просто ходил на стадион, смотрел на ребят и поддерживал их. С шарфом я точно не сидел. У меня его просто нет».

На старте профессиональной карьеры всё складывалось не так гладко. Нападающий пробовал свои силы в Прибалтике: по приглашению Дмитрия Хомухи переехал в скромную латвийскую «Ригу». Закрепиться за границей не получилось. Сергеев забил всего один гол за восемь игр, а главный тренер покинул свой пост. Следом ушёл и нападающий — вернулся в «Строгино».

Сергеев в «Строгино» Фото: fc-strogino.mossport.ru

Неудачей окончился и заход Ивана в «Тамбов», который выступал в ФНЛ и боролся за повышение в классе. За восемь матчей Сергеев не совершил ни одного результативного действия. После ухода главного тренера Андрея Талалаева нападающему дали понять, что игровой практики будет мало, поэтому он принял предложение «Торпедо».

Сергеев в «Торпедо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Там-то и началась сказка Сергеева. В составе московского клуба нападающий провёл 64 матча, забил 35 голов и отдал шесть результативных передач. А ещё выиграл титул ПФЛ, помог «Торпедо» подняться на следующий уровень. Бомбардира заметили и выкупили за € 200 тыс. «Крылья Советов». И не ошиблись. В Самаре Иван достиг феноменальной результативности – ровно одно результативное действие за игру (66 матчей, 51 гол и 15 ассистов). С «Крыльями» нападающий выиграл ФНЛ, установив исторический рекорд — 40 мячей за сезон.

Первый сезон в РПЛ Сергеев начинал в «Крыльях Советов». За 18 туров нападающий забил шесть голов и ушёл на повышение – в «Зенит». В системе Семака Иван удивительно быстро стал важным элементом, пропустив лишь один матч — с «Ахматом». Как итог у форварда уже три гола и две результативные передачи на новом месте.

Результативность Сергеева стала предметом жёсткого спора между нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой и футбольным комментатором Константином Геничем. А ещё он вписал своё имя в историю, выиграв все три профессиональные лиги России — ПФЛ, ФНЛ и РПЛ.