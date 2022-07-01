Гришин: Эджуке можно понять — Бундеслига сильнее РПЛ. С его уходом ЦСКА потеряет в атаке

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о возможном уходе нападающего Чидеры Эджуке. Он отметил, что футболист делает правильный выбор, поскольку Бундеслига сильнее Российской Премьер-Лиги. Также специалист отметил, что на ЦСКА уход одного из ведущих игроков может сказаться негативно.



«Сам только что прочитал об Эджуке и, честно говоря, очень удивлён. Думал, что он уже останется. Но Эджуке тоже можно понять: у нас нет еврокубков, а Германия — это не наш чемпионат, это Европа. Есть большая разница с тем, что он играет в России. Бундеслига сильнее РПЛ. Эджуке всё делает правильно.



Единственное, что с уходом Эджуке ЦСКА потеряет в атаке. Он не так много играл весной, но это только потому, что он был на чемпионате Африки и остался почти без отдыха в зимнюю паузу. От усталости никто не застрахован. Эджуке нормально выходил на замену, не отбывал номер, добавлял креатива. Жалко, что так происходит», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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