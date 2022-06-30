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Эджуке может перейти из ЦСКА в «Герту» Шварца

Эджуке может перейти из ЦСКА в «Герту» Шварца
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Нападающий московского ЦСКА Чидера Эджуке может продолжить карьеру в чемпионате Германии. В услугах 24-летнего нигерийского футболиста заинтересована берлинская «Герта», информирует Bild.

Согласно сведениям источника, в услугах Эджуке заинтересован непосредственно главный тренер «Герты» Сандро Шварц, который ранее работал в «Динамо» и наблюдал за игрой нападающего ЦСКА.

Берлинцы намерены взять Эджуке в аренду, полноценный трансфер пока не обсуждается. Действующее соглашение футболиста с ЦСКА рассчитано до лета 2024 года. Чидера должен стать решением проблем «Герты» с фланговыми нападающими.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Чидера Эджуке провёл за ЦСКА 30 матчей, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7,5 млн.

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