Сампаоли покинул пост главного тренера «Марселя»

Французский «Марсель» и аргентинский тренер клуба Хорхе Сампаоли объявили о совместном решении прекратить сотрудничество. Такое заявление было выпущено на официальном сайте клуба.

«С первого дня своего пребывания в Марселе Сампаоли полностью посвятил себя внедрению философии игры и победного настроя, соответствующих ценностям «Марселя». Поэтому клуб и Хорхе Сампаоли с горечью объявляют о совместном решении прекратить сотрудничество. Клуб хотел бы искренне и тепло поблагодарить за работу Хорхе Сампаоли. После 16 месяцев сотрудничества эта работа позволила клубу достичь важной вехи в строительстве своего нового спортивного проекта и напрямую претендовать на участие в Лиге чемпионов УЕФА.

Мы довольны пройденным путём и пережитыми вместе эмоциями, но после длительного периода размышлений обе стороны, действуя в интересах проекта под названием «Марсель», согласились положить конец этому этапу. Теперь клуб приступит к новому циклу, который продолжит спортивную политику, проводимую президентом «Марселя» Пабло Лонгорией с момента его прихода», — сообщается на сайте клуба.

Напомним, Хорхе Сампаоли возглавил «Марсель» в феврале 2021 года. До этого аргентинец тренировал бразильский клуб «Атлетико Минейро». В 2015 году Сампаоли со сборной Чили выиграл Кубок Америки.

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