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«Дурацкая политика». Кавазашвили — о решении Крала приостановить контракт со «Спартаком»

«Дурацкая политика». Кавазашвили — о решении Крала приостановить контракт со «Спартаком»
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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение чешского полузащитника Алекса Крала приостановить контракт со «Спартаком». Ранее москвичи объявили, что футболист приостанавливает соглашение на один год.

«Видимо, смотрят, как другие не приезжают в Россию, кого пугают, кому обещают, что не будут играть в сборной, если не вернутся домой. К сожалению, дурацкая политика играет большую роль. Творится сумасшествие, самое настоящее. Пускай едет играет у себя. Будет получать не такие деньги, как хотелось бы. В России с оплатой всё хорошо. Практика есть. Что ещё нужно? Не знаю», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее стало известно, что игроком интересуются «Байер», «Шальке» и «РБ Лейпциг», который на данный момент возглавляет бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

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