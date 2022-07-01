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В Испании задержали подозреваемых по делу о краже в доме Роналдо на Ибице

В Испании задержали подозреваемых по делу о краже в доме Роналдо на Ибице
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Испанский суд принял решение задержать нескольких подозреваемых по делу о краже в доме бывшего футболиста «Интера» Роналдо на Ибице. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, суд в ближайшие дни осуществит следственные действия. Четыре ареста были произведены в Малаге, а двое похитителей были задержаны в городе Дения. Из пяти мужчин, задержанных в среду, четверо имеют албанское и испанское гражданство, а подозреваемая женщина родом из Румынии.

Ранее сообщалось, что хавбека французского «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти обокрали во время отдыха на Ибице. Верратти остановился в доме, который принадлежит знаменитому бразильскому нападающему Роналдо. У итальянца из дома украли драгоценности и наличные средства.

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