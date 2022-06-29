Верратти обокрали на € 3 млн во время отдыха в доме Роналдо на Ибице
Поделиться
29-летнего хавбека французского «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти обокрали во время отдыха на Ибице, сообщает Marca.
Как отмечает источник, Верратти остановился в доме, который принадлежит знаменитому бразильскому нападающему Роналдо. У итальянца из дома украли драгоценности и наличные средства. К расследованию почти сразу же подключилась местная полиция, общая сумма ущерба составляет около € 3 млн. Во время ограбления в доме никого не было, при этом также отсутствуют и следы взлома.
В прошедшем сезоне Верратти принял участие в 32 встречах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
10 самых ценных футболистов по количеству голевых действий:
Новость по теме«ПСЖ» уведомил Неймара, что хочет отдать его в аренду
Комментарии
- 29 июня 2022
-
02:47
-
02:44
-
02:00
-
01:49
-
01:39
-
01:28
-
01:23
-
00:57
-
00:52
-
00:47
-
00:36
-
00:19
-
00:19
-
00:13
-
00:00
- 28 июня 2022
-
23:54
-
23:53
-
23:46
-
23:33
-
23:16
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:06
-
23:05
-
23:00
-
22:53
-
22:52
-
22:44
-
22:37
-
22:22
-
22:21
-
22:14
-
22:00
-
21:55
Партнерский контент