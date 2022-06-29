Верратти обокрали на € 3 млн во время отдыха в доме Роналдо на Ибице

29-летнего хавбека французского «ПСЖ» и сборной Италии Марко Верратти обокрали во время отдыха на Ибице, сообщает Marca.



Как отмечает источник, Верратти остановился в доме, который принадлежит знаменитому бразильскому нападающему Роналдо. У итальянца из дома украли драгоценности и наличные средства. К расследованию почти сразу же подключилась местная полиция, общая сумма ущерба составляет около € 3 млн. Во время ограбления в доме никого не было, при этом также отсутствуют и следы взлома.

В прошедшем сезоне Верратти принял участие в 32 встречах во всех турнирах за «ПСЖ», в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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