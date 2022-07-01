«Зенит» досрочно выиграл предсезонный товарищеский турнир

Петербургский «Зенит» до официального окончания предсезонного турнира стал его победителем. Подопечные Сергея Семака одержали три победы из трёх и стали победителями соревнования.

На втором месте располагается «Сочи». Команда, которой руководит Вадим Гаранин, в двух сыгранных встречах набрала три очка. Сегодня в серии пенальти «барсы» обыграли «Нижний Новгород», но уступили петербуржцам. В составе южан свои шансы реализовали Тимофей Маргасов, Жоаозиньо, Викторьен Ангбан, Сергей Терехов, у нижегородцев удары с точки реализовали Милсон и Илья Агапов.



ЦСКА же замыкает турнирную таблицу соревнования. Подопечные Владимира Федотова успели принять участие лишь в одной игре, в которой потерпели разгромное поражение от «Зенита» (0:3).