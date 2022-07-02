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В «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря Ивана

В «Зените» объяснили аренду бразильского вратаря Ивана
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Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра объяснил причины аренды вратаря «Коринтианса» Ивана Куарежмы да Силвы. Также специалист поделился мнением об игре полузащитника Зелимхана Бакаева, который перешёл в клуб из Санкт-Петербурга из «Спартака».

«Бакаев хорошо себя проявляет. Он уже успел хорошо вписаться в наш коллектив. Отлично показывает себя на тренировках, провёл хорошую игру с ЦСКА. Нужны ли «Зениту» ещё усиления? Если эти футболисты сильнее, чем те, которые есть у нас в обойме, то, конечно! Всегда хорошо, когда у тебя в составе сильные игроки.

Вратарь из Бразилии — это необычно? Очень много бразильских голкиперов играет в Европе. Посмотрим, что получится у Ивана. У него есть сильные качества. Будем наблюдать, как он проявит себя в чемпионате России», — цитирует Вильяма де Оливейру «Спорт-экспресс».

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