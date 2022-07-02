Гендиректор «Зенита» рассказал, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение клуба

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев рассказал, когда вратарь Иван Куарежма да Силва и атакующий полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение клуба. Он оценил переход футболистов с точки зрения качества. Кроме того, функционер поделился мнением о сильных сторонах игроков.



«Вратарь Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан прибудут в расположение «Зенита» между 14 и 16 июля. Дело не в количестве, что обменяли одного игрока на двух, а в качестве. Мы получили разностороннего футболиста, который играет не только в атаке, но он также выступал в защите, у нас уже есть Алексей Сутормин, который играет в защите и полузащите. Этот игрок обладает разнообразием, был и остаётся одним из самых талантливых игроков Бразилии, ему всего 21 год. С нетерпением ждём в Санкт-Петербурге», — цитирует Медведева ТАСС.

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