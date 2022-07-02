Корнаухов: если Чалов останется в ЦСКА, то это будет хорошим подспорьем для команды

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал возвращение форварда Фёдора Чалова в московский клуб. Ранее Чалов выступал за швейцарский «Базель» на правах аренды, но теперь он возвращается в ЦСКА.



«Хорошо, что Федя вернулся. Ему перезагрузка особо была не нужна. Федя стал лучшим бомбардиром, но потом его не отпустили в АПЛ. Всё это давило на него. Но это футболист, который обладает определённым классом и умением. Не хватает только одного — стабильности в результатах по забитым мячам. Он достаточно хорошо действовал и без забитых мячей — играл на команду, делал правильные вещи. Все мы прекрасно понимаем, что форварда оценивают по количеству забитых мячей. Наверное, этот момент его довёл. Если он останется, то это будет очень хорошее подспорье для ЦСКА», — сказал Корнаухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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