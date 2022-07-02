У «Спартака» при Абаскале две победы и ничья в трёх играх. Дальше — Суперкубок с «Зенитом»

Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» (3:0). Данная победа стала для красно-белых второй в трёх матчах под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.



В первой игре Абаскаля «Спартак» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» (2:2), а затем победил калининградскую «Балтику».



9 июля «Спартаку» предстоит сыграть в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Это будет первая официальная встреча для красно-белых под руководством Абаскаля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».



Напомним, Гильермо Абаскаль сменил на тренерском посту «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли, с которым московская команда выиграла Кубок России по итогам сезона-2021/2022.

Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»: