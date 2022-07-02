У «Спартака» при Абаскале две победы и ничья в трёх играх. Дальше — Суперкубок с «Зенитом»

Сегодня, 2 июля, московский «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» (3:0). Данная победа стала для красно-белых второй в трёх матчах под руководством нового главного тренера Гильермо Абаскаля.
В первой игре Абаскаля «Спартак» сыграл вничью с владикавказской «Аланией» (2:2), а затем победил калининградскую «Балтику».
9 июля «Спартаку» предстоит сыграть в матче за Суперкубок России с «Зенитом». Это будет первая официальная встреча для красно-белых под руководством Абаскаля. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Напомним, Гильермо Абаскаль сменил на тренерском посту «Спартака» итальянского специалиста Паоло Ваноли, с которым московская команда выиграла Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
Самые результативные встречи «Спартака» и «Зенита»:
- 2 июля 2022
-
21:55
-
21:43
-
21:34
-
21:17
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:40
-
20:34
-
20:27
-
20:16
-
20:09
-
20:05
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:03
-
18:51
-
18:47
-
18:46
-
18:45
-
18:35
-
18:28
-
18:23
-
18:08
-
17:59
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:31
-
16:31