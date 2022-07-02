Женская сборная Нидерландов обыграла Финляндию в последнем матче перед ЧЕ-2022
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Сегодня, 2 июля, женская сборная Нидерландов сыграла товарищеский матч с национальной командой Финляндии. Нидерландки одержали победу – 2:0.
Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличилась нападающая сборной Нидерландов и лондонского «Арсенала» Вивиан Мидема. На 70-й минуте Мидема оформила дубль.
Отметим, что данный матч для женской команды Нидерландов стал последним перед началом чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Сборная Нидерландов — действующий чемпион Европы. Нидерландки сыграют в группе C с командами Швеции, Швейцарии и Португалии.
Вивиан Мидема играет за «Арсенал» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 нападающая забила 14 голов и сделала восемь результативных передач в 22 матчах.
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