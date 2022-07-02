Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная Нидерландов обыграла Финляндию в последнем матче перед ЧЕ-2022

Женская сборная Нидерландов обыграла Финляндию в последнем матче перед ЧЕ-2022
Комментарии

Сегодня, 2 июля, женская сборная Нидерландов сыграла товарищеский матч с национальной командой Финляндии. Нидерландки одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 30-й минуте отличилась нападающая сборной Нидерландов и лондонского «Арсенала» Вивиан Мидема. На 70-й минуте Мидема оформила дубль.

Отметим, что данный матч для женской команды Нидерландов стал последним перед началом чемпионата Европы, который пройдёт с 6 по 31 июля в Англии. Сборная Нидерландов — действующий чемпион Европы. Нидерландки сыграют в группе C с командами Швеции, Швейцарии и Португалии.

Вивиан Мидема играет за «Арсенал» с 2017 года. В сезоне-2021/2022 нападающая забила 14 голов и сделала восемь результативных передач в 22 матчах.

Новость по теме
Футболистка сборной Нидерландов Вивиан Мидема: хочу, чтобы Англия хорошо сыграла на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022