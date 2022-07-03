«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать Криштиану Роналду в клуб АПЛ

«Манчестер Юнайтед» не хочет продавать нападающего Криштиану Роналду в клуб чемпионата Англии, сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По данным источника, клуб будет отталкиваться не только от финансовой выгоды при возможной продаже Роналду. «Манчестер Юнайтед» не заинтересован в том, чтобы Роналду перешёл в другой клуб АПЛ.
Ранее сообщалось, что Роналду попросил у руководства «Манчестер Юнайтед» продать его, если поступит хорошее предложение. Португальский нападающий хочет выступать в Лиге чемпионов, поскольку считает, что скоро близок конец его футбольной карьере.
Контрактное соглашение Роналду с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и сделал три результативные передачи.
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