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Умяров — о 3:0 в матче с «Енисеем»: хороший знак перед матчем за Суперкубок России

Умяров — о 3:0 в матче с «Енисеем»: хороший знак перед матчем за Суперкубок России
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат товарищеского матча с красноярским «Енисеем» (3:0). Голами в этой встрече отметились форварды Квинси Промес и Александр Соболев, также хавбек Даниил Хлусевич.

«Хороший знак перед матчем за Суперкубок. Продолжаем работать», — написал Умяров в своём телеграм-канале.

Напомним, матч за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 московский «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».

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