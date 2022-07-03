Умяров — о 3:0 в матче с «Енисеем»: хороший знак перед матчем за Суперкубок России
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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал результат товарищеского матча с красноярским «Енисеем» (3:0). Голами в этой встрече отметились форварды Квинси Промес и Александр Соболев, также хавбек Даниил Хлусевич.
«Хороший знак перед матчем за Суперкубок. Продолжаем работать», — написал Умяров в своём телеграм-канале.
Напомним, матч за Суперкубок России — 2022 «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.
Новый розыгрыш Российской Премьер-Лиги начнётся 15 июля. В первом туре чемпионата России сезона-2022/2023 московский «Спартак» сыграет с грозненским «Ахматом». Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».
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