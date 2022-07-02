«Спартак» получил идеального соперника. И растоптал его

«Спартак» провёл последний товарищеский матч перед встречей с «Зенитом» в Суперкубке России. В этот раз на базу в Тарасовке приехал «Енисей». Красно-белые не проявили гостеприимства и растоптали соперника.
Гильермо Абаскаль, похоже, определился с основным составом и вновь выпустил привычное сочетание игроков. В атаке вышли Александр Соболев, Михаил Игнатов и Квинси Промес, под ними — Наиль Умяров и Роман Зобнин.
«Спартак» ожидаемо пошёл в атаку и поначалу ломился через центр и полуфланги. Соболев и Промес на первых минутах получили по моменту, но завозились и не забили. После первой десятиминутки картина изменилась: красно-белые стали активнее на флангах. В атаку пошли Рыбус и Рассказов.
К середине первого тайма «Спартак» окончательно созрел для гола. Сначала Промес запорол выход один на один. А потом принёс плоды акцент на фланги. Спартаковцы здорово разыграли слева, Зобнин прострелил, а Квинси «прошил» вратаря мощным ударом. 1:0.
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Важное уточнение: «Енисей» продолжил тенденцию прошлого сезона и играл с высокой линией обороны. «Спартаку» это очень помогало — команда Абаскаля получила свободу и периодически наказывала соперника быстрыми розыгрышами.
В начале второго тайма «Спартак» должен был получить пенальти в свою пользу, но Соболева подвела репутация. На Александре явно был фол, но итог — жёлтая карточка за симуляцию.
На 56-й минуте судьба всё же вернула должок Соболеву. За это спасибо Зиньковскому, который получил мяч, быстро сориентировался и вывел форварда один на один. Александр не подвёл — 2:0.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
У высокой линии обороны «Енисея» была обратная сторона. Да, «Спартаку» удавались розыгрыши в атаке, но в защите несколько раз пришлось выходить из-под активного прессинга. В одной из ситуаций красно-белые даже оказались в численном меньшинстве, но чудом выкарабкались.
Вместо заветного гола «Енисей» получил ещё один в свои ворота. Промес, который к 74-й минуте запорол второй выход один на один, решил попробовать себя в роли ассистента. Получился отличный пас на Хлусевича, который замкнул пас с полуфланга — 3:0.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Ну а концовка матча прошла в спокойном темпе. Команды просто докатали до свистка.
Итог: «Спартак» получил идеального соперника. Стиль «Енисея» дал красно-белым возможность покуражиться в атаке, и, если бы не переменчивая реализация, счёт был бы крупнее. Проблема только одна: впереди гораздо более грозный соперник, который вдобавок будет играть не в Тарасовке, а на своём поле. Ждём матча за Суперкубок с «Зенитом»!
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