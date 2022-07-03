Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить «Локомотив»

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр объяснил, почему принял предложение возглавить московский клуб. По словам специалиста, его заинтересовал проект железнодорожников и возможность работать с большим количеством молодых футболистов.
«Мои переговоры насчёт перехода в «Локомотив» проходили очень конструктивно. Я общался и с Марвином Комппером, и с Томасом Цорном. Мне понравился этот проект, он очень интересный. Я уже анализировал некоторые игры «Локомотива», знаю об амбициях этого клуба и о его задачах. В «Локомотиве» много молодых талантов, много перспективных игроков. Для меня это очень интересно как для тренера, который любит работать с молодёжью.
Я приехал сюда, чтобы усилить команду и помочь нашим молодым игрокам засверкать новыми гранями. И для меня это интересные задачи. Сегодня у меня была возможность вживую посмотреть на работу команды, на персонал. С большим удовольствием наблюдал за работой тренеров по физподготовке и тренеров вратарей. Здесь собрана очень сильная команда профессионалов, с которыми, я надеюсь, в дальнейшем мы будем плодотворно работать», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт «Локомотива».
Напомним, назначение Циннбауэра на пост наставника «Локо» носит формальный характер. Фактически роль главного тренера железнодорожников продолжит исполнять Марвин Комппер. Однако у него нет необходимой лицензии, чтобы занимать эту должность официально, поэтому юридически наставником команды будет считаться Циннбауэр.
- 3 июля 2022
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