«Алания» объявила о трансфере Алана Чочиева

Владикавказская «Алания» объявила о подписании полузащитника Алана Чочиева. Стороны подписали контракт сроком на один год, футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента.

«Добро пожаловать в стан красно-жёлтых, Алан!» — написала пресс-служба «Алании».

Ранее Алан Чочиев выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Крылья Советов», московский «Локомотив», минское «Динамо», «Балтика», «Чайка» и «Шахтёр» из Караганды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 200 тыс.

Напомним, в летнее межсезонье «Аланию» возглавил Заур Тедеев. Прошлым наставником команды был Спартак Гогниев. По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (сейчас — Первая лига).