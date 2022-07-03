«Алания» объявила о трансфере Алана Чочиева

Владикавказская «Алания» объявила о подписании полузащитника Алана Чочиева. Стороны подписали контракт сроком на один год, футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента.
«Добро пожаловать в стан красно-жёлтых, Алан!» — написала пресс-служба «Алании».
Ранее Алан Чочиев выступал за такие клубы, как «Волгарь», «Крылья Советов», московский «Локомотив», минское «Динамо», «Балтика», «Чайка» и «Шахтёр» из Караганды. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 200 тыс.
Напомним, в летнее межсезонье «Аланию» возглавил Заур Тедеев. Прошлым наставником команды был Спартак Гогниев. По итогам сезона-2021/2022 «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (сейчас — Первая лига).
- 3 июля 2022
-
14:56
-
14:49
-
14:25
-
14:13
-
14:12
-
14:07
-
14:03
-
14:01
-
13:57
-
13:50
-
13:46
-
13:44
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:21
-
13:02
-
12:56
-
12:51
-
12:41
-
12:35
-
12:32
-
12:29
-
12:26
-
12:18
-
11:55
-
11:54
-
11:28
-
11:18
-
11:08
-
11:05
-
10:49
-
10:34
-
10:27
-
10:19