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Главные фавориты Первой лиги сезона-2022/2023: «Рубин», «Арсенал», «Уфа», «СКА-Хабаровск», «Енисей», «Алания», «Балтика»

Кого ждать через год в РПЛ? Претенденты усиливаются как никогда!
Павел Прохоров
Главные фавориты Первой лиги сезона-2022/2023
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Хотя с главным фаворитом сезона в Первой лиге, кажется, всё ясно.

Новый сезон Первой лиги (отвыкайте от названия ФНЛ) стартует 17 июля. Теперь следить за «лучшей лигой мира» станет ещё интереснее – благодаря неожиданному спуску из РПЛ «Рубина» и «Уфы». Кроме этих двух второй по счёту дивизион пополнили «Арсенал», «Шинник», «Родина», махачкалинское «Динамо» и ульяновская «Волга». Сейчас команды проводят подготовительные сборы и усиливаются. Прикинем, кто будет реально претендовать на выход в РПЛ.

«Рубин»

«Рубин» набрал летом сразу восемь свободных агентов, в большинстве своём — опытных игроков. Это Камиль Муллин, Александр Мартынович, Александр Зотов, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов, Валерий Чуперка, Артём Попов, Джоэль Фамейе. Что касается трансферов на выход, то, помимо Кучаева и Онугхи (истекли аренды), клуб покинули Игорь Коновалов, Филип Уремович, Иван Игнатьев, Георгий Зотов, Владислав Игнатьев и Иван Савицкий. По данным Transfermarkt, на аренде Коновалова в «Урал» «Рубин» даже смог заработать € 120 тыс. Однако эти деньги, скорее всего, пойдут на неустойку Ивану Игнатьеву в размере двух месячных зарплат после расторжения контракта.

Иван Игнатьев

Иван Игнатьев

Фото: РИА Новости

Чем «Рубин» даже в Первой лиге привлекает футболистов с именем, объяснил спортивный директор клуба.

Олег Яровинский
Олег Яровинский
спортивный директор «Рубина»

«В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провёл хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег, хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подаётся в СМИ.

Предлагали ли мы новичкам больше, чем они получали в прошлых клубах? Ну точно не в два раза, как пишут. Ни у кого из пришедших к нам в трансферное окно игроков нет такого роста зарплаты. Средние зарплаты новичков — примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. СМИ писали, что Фамейе будет получать 48 миллионов рублей в год? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности, цифры просто взяты из воздуха».

В клубе подчёркивают, что важную роль в переговорах с новичками сыграл главный тренер. Слуцкий лично включался в переговоры, приезжал на встречи, убеждал игроков подписать контракт. Сейчас тренер встраивает пришедших в свою систему игры – и получается удачно. У «Рубина» три победы в трёх матчах — над «Акроном» (1:0), «КАМАЗом» (5:0) и «Крыльями Советов» (3:1). Но до закрытия трансферного окна «Рубин» может потерять Юрия Дюпина и Илью Самошникова, к которым проявляют интерес другие клубы.

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
главный тренер «Рубина»

«Прогресс есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе играли восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас, по существу, новая команда, хотя её и не было в конце того сезона.
Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия – конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как будем пытаться играть и что будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать — в этом плане понимание есть».

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«Арсенал»

«Арсенал» главную перестановку осуществил на тренерском посту – клуб возглавил Олег Кононов. Что касается трансферов, то «Арсенал» взял в аренду Никиту Бакалюка из «Спартака» и Данилу Хромова из «Ростова», а также вернул Гию Григалаву. Покинули клуб Иван Новосельцев, Тарас Бурлак, Игорь Смольников, Горан Чаушич и Кингз Кангва. Похоже, этим списком потери «Арсенала» не ограничатся: Данилой Степановым интересуется «Нижний Новгород», а Аяз Гулиев близок к переходу в «Ахмат».

Олег Кононов

Олег Кононов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под руководством Кононова «Арсенал» сыграл три контрольных матча с командами второй лиги и одержал три победы: над «Балашихой» (3:0), «Пересветом» (7:0), «Сахалинцем» (1:0). Очевидно, «Арсенал» будет одним из фаворитов сезона-2022/2023. Сохранить костяк руководству удалось: в команде остались Антон Коченков, Сергей Ткачёв, Евгений Луценко, Джордже Деспотович.

«Уфа»

«Уфа» пока пассивна на трансферном рынке. Руководство башкирского клуба выкупило Дилана Ортиса и подписало Льва Ушахина из дубля «Локомотива». Ушло гораздо больше народу: Юрий Журавлёв и Алексей Никитин принесли команде € 1,1 млн, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов и Вячеслав Кротов также нашли новые клубы, а Филип Мрзляк, Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич стали свободными агентами. Кроме того, в свои команды вернулись Александр Саплинов и Остон Урунов.

Под руководством и.о. главного тренера Сергея Томарова «Уфа» проводит тренировочный сбор в Аше Челябинской области. Гамид Агаларов ещё на месте, но уже в ближайшие дни может перебраться в «Ахмат» – ведутся переговоры. Контрольных игр «Уфа» пока не проводила.

«СКА-Хабаровск»

Последние годы «СКА-Хабаровск» неизменно считается претендентом на выход в РПЛ, но то застрянет в стыках, то остановится в нескольких шагах от первой четвёрки. Перед новым сезоном хабаровский клуб произвёл кадровую перезагрузку: вместо Алексея Кандалинцева должность генерального директора занял Михаил Гусев, пост главного тренера перешёл от Алексея Поддубского к Роману Шаронову, а капитан Ираклий Квеквескири покинул команду.

Роман Шаронов

Роман Шаронов

Фото: РИА Новости

Вместо девяти ушедших игроков «СКА-Хабаровск» взял Ильяса Маминова («Спартак-2»), Илью Петрова и Василия Алейникова (оба – «Кубань»), Дмитрия Стародуба и Игоря Турсунова (оба – «Волга»), Ишхана Гелояна («Балтика») и Данилу Сухомлинова («Ростов»). Стоит отметить трансфер игрока «Ростова». 19-летний полузащитник был в сезоне-2021/2022 игроком ротации и отметился двумя голевыми передачами. Видимо, Шаронов будет использовать Сухомлинова в старте. Сейчас «СКА-Хабаровск» готовится к новому сезону и проверяет себя в матчах с соседями по лиге: «Енисею» проиграли 0:2, а «Шинник» разгромили — 3:0.

«Енисей»

Главная перестановка в «Енисее» произошла в тренерском штабе – Артём Горлов заменил Вадима Гаранина. На трансферном рынке клуб пока малоинициативен: вместо 11 ушедших игроков взяли только Евгения Воронина из «КАМАЗа». Под руководством Горлова «Енисей» сыграл три контрольные встречи: проиграл «Торпедо» (1:2) и «Балтике» (0:2), выиграл у «СКА-Хабаровск» (2:0). Впереди у красноярского клуба проверка «Волгарём» и «Спартаком». Чтобы вновь побороться за стыковые матчи, «Енисею» явно необходимо усиление.

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«Алания»

И тут тренерская перестановка – Заур Тедеев вместо Спартака Гогниева. Вместе с новым наставником «Алания» провела одну товарищескую встречу (со «Спартаком» — 2:2). Тедеев старается сохранить костяк команды, поэтому клуб практически никого не потерял, а усилился точечно – на левый край обороны пришёл Александр Коротков из «Родины». Начало сезона у «Алании» будет непростым: «Динамо-Махачкала», «Родина», «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик».

«Алания»

«Алания»

Фото: vk.com/fcalania

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» энергично работает на трансферном рынке: подписали Руслана Безрукова, Богдана Зорина, Игоря Обухова и Максима Лайкина, а расстались с Павлом Барановым, Денисом Талалаем, Арианом Мршуля, Кириллом Родионовым, Ильмиром Нурисовым и Егором Пруцевым (вернулся в «Сочи»). В новый сезон команду поведёт Кирилл Новиков, с которым «Нефтехимик» два года подряд финишировал седьмым. Главная задача на межсезонье – найти замену Александру Юшину, который забил 18 голов в 25 матчах ФНЛ сезона-2021/2022 и перешёл в «Урал».

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«Балтика»

«Балтику» заждались в элите российского футбола, и она комплектуется сообразно высоким целям. Калининградский клуб уже усилился семью игроками, в числе которых серб Никола Радмановац и представитель Боснии и Герцеговины Гедеон Гузина. В то же время команда осталась без двух лидеров – Артёма Попова и Артёма Мещанинова. Первый отправился в «Рубин», второй – в «Сочи». Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» обыграла на сборах «Волгарь» и «Енисей», а теперь её протестирует «Спартак».

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