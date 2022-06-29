Кого ждать через год в РПЛ? Претенденты усиливаются как никогда!

Новый сезон Первой лиги (отвыкайте от названия ФНЛ) стартует 17 июля. Теперь следить за «лучшей лигой мира» станет ещё интереснее – благодаря неожиданному спуску из РПЛ «Рубина» и «Уфы». Кроме этих двух второй по счёту дивизион пополнили «Арсенал», «Шинник», «Родина», махачкалинское «Динамо» и ульяновская «Волга». Сейчас команды проводят подготовительные сборы и усиливаются. Прикинем, кто будет реально претендовать на выход в РПЛ.

«Рубин»

«Рубин» набрал летом сразу восемь свободных агентов, в большинстве своём — опытных игроков. Это Камиль Муллин, Александр Мартынович, Александр Зотов, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов, Валерий Чуперка, Артём Попов, Джоэль Фамейе. Что касается трансферов на выход, то, помимо Кучаева и Онугхи (истекли аренды), клуб покинули Игорь Коновалов, Филип Уремович, Иван Игнатьев, Георгий Зотов, Владислав Игнатьев и Иван Савицкий. По данным Transfermarkt, на аренде Коновалова в «Урал» «Рубин» даже смог заработать € 120 тыс. Однако эти деньги, скорее всего, пойдут на неустойку Ивану Игнатьеву в размере двух месячных зарплат после расторжения контракта.

Иван Игнатьев Фото: РИА Новости

Чем «Рубин» даже в Первой лиге привлекает футболистов с именем, объяснил спортивный директор клуба.

Олег Яровинский спортивный директор «Рубина» «В «Рубине» нет заоблачных зарплат, как пишут в прессе. Просто иногда трудно признать, что наш клуб выиграл конкуренцию за футболиста и провёл хорошую переговорную работу. Проще сказать, что мы насыпали денег, хотя наш менеджмент хорошо сработал в переговорах и не сорил деньгами, как это подаётся в СМИ.



Предлагали ли мы новичкам больше, чем они получали в прошлых клубах? Ну точно не в два раза, как пишут. Ни у кого из пришедших к нам в трансферное окно игроков нет такого роста зарплаты. Средние зарплаты новичков — примерно от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей в месяц. СМИ писали, что Фамейе будет получать 48 миллионов рублей в год? Это неправда. Фамейе тоже получает меньше, чем пишут в медиа. И при его трансфере «Рубин» не платил никаких бонусов. Эта информация и близко не соответствует действительности, цифры просто взяты из воздуха».





В клубе подчёркивают, что важную роль в переговорах с новичками сыграл главный тренер. Слуцкий лично включался в переговоры, приезжал на встречи, убеждал игроков подписать контракт. Сейчас тренер встраивает пришедших в свою систему игры – и получается удачно. У «Рубина» три победы в трёх матчах — над «Акроном» (1:0), «КАМАЗом» (5:0) и «Крыльями Советов» (3:1). Но до закрытия трансферного окна «Рубин» может потерять Юрия Дюпина и Илью Самошникова, к которым проявляют интерес другие клубы.

Леонид Слуцкий главный тренер «Рубина» «Прогресс есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе играли восемь новых футболистов – или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас, по существу, новая команда, хотя её и не было в конце того сезона.

Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия – конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как будем пытаться играть и что будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать — в этом плане понимание есть».

«Арсенал»

«Арсенал» главную перестановку осуществил на тренерском посту – клуб возглавил Олег Кононов. Что касается трансферов, то «Арсенал» взял в аренду Никиту Бакалюка из «Спартака» и Данилу Хромова из «Ростова», а также вернул Гию Григалаву. Покинули клуб Иван Новосельцев, Тарас Бурлак, Игорь Смольников, Горан Чаушич и Кингз Кангва. Похоже, этим списком потери «Арсенала» не ограничатся: Данилой Степановым интересуется «Нижний Новгород», а Аяз Гулиев близок к переходу в «Ахмат».

Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Под руководством Кононова «Арсенал» сыграл три контрольных матча с командами второй лиги и одержал три победы: над «Балашихой» (3:0), «Пересветом» (7:0), «Сахалинцем» (1:0). Очевидно, «Арсенал» будет одним из фаворитов сезона-2022/2023. Сохранить костяк руководству удалось: в команде остались Антон Коченков, Сергей Ткачёв, Евгений Луценко, Джордже Деспотович.

«Уфа»

«Уфа» пока пассивна на трансферном рынке. Руководство башкирского клуба выкупило Дилана Ортиса и подписало Льва Ушахина из дубля «Локомотива». Ушло гораздо больше народу: Юрий Журавлёв и Алексей Никитин принесли команде € 1,1 млн, Олег Иванов, Дмитрий Кабутов и Вячеслав Кротов также нашли новые клубы, а Филип Мрзляк, Неманья Милетич, Александр Сухов и Боян Йокич стали свободными агентами. Кроме того, в свои команды вернулись Александр Саплинов и Остон Урунов.

Под руководством и.о. главного тренера Сергея Томарова «Уфа» проводит тренировочный сбор в Аше Челябинской области. Гамид Агаларов ещё на месте, но уже в ближайшие дни может перебраться в «Ахмат» – ведутся переговоры. Контрольных игр «Уфа» пока не проводила.

«СКА-Хабаровск»

Последние годы «СКА-Хабаровск» неизменно считается претендентом на выход в РПЛ, но то застрянет в стыках, то остановится в нескольких шагах от первой четвёрки. Перед новым сезоном хабаровский клуб произвёл кадровую перезагрузку: вместо Алексея Кандалинцева должность генерального директора занял Михаил Гусев, пост главного тренера перешёл от Алексея Поддубского к Роману Шаронову, а капитан Ираклий Квеквескири покинул команду.

Роман Шаронов Фото: РИА Новости

Вместо девяти ушедших игроков «СКА-Хабаровск» взял Ильяса Маминова («Спартак-2»), Илью Петрова и Василия Алейникова (оба – «Кубань»), Дмитрия Стародуба и Игоря Турсунова (оба – «Волга»), Ишхана Гелояна («Балтика») и Данилу Сухомлинова («Ростов»). Стоит отметить трансфер игрока «Ростова». 19-летний полузащитник был в сезоне-2021/2022 игроком ротации и отметился двумя голевыми передачами. Видимо, Шаронов будет использовать Сухомлинова в старте. Сейчас «СКА-Хабаровск» готовится к новому сезону и проверяет себя в матчах с соседями по лиге: «Енисею» проиграли 0:2, а «Шинник» разгромили — 3:0.

«Енисей»

Главная перестановка в «Енисее» произошла в тренерском штабе – Артём Горлов заменил Вадима Гаранина. На трансферном рынке клуб пока малоинициативен: вместо 11 ушедших игроков взяли только Евгения Воронина из «КАМАЗа». Под руководством Горлова «Енисей» сыграл три контрольные встречи: проиграл «Торпедо» (1:2) и «Балтике» (0:2), выиграл у «СКА-Хабаровск» (2:0). Впереди у красноярского клуба проверка «Волгарём» и «Спартаком». Чтобы вновь побороться за стыковые матчи, «Енисею» явно необходимо усиление.

«Алания»

И тут тренерская перестановка – Заур Тедеев вместо Спартака Гогниева. Вместе с новым наставником «Алания» провела одну товарищескую встречу (со «Спартаком» — 2:2). Тедеев старается сохранить костяк команды, поэтому клуб практически никого не потерял, а усилился точечно – на левый край обороны пришёл Александр Коротков из «Родины». Начало сезона у «Алании» будет непростым: «Динамо-Махачкала», «Родина», «Енисей», «Уфа», «Нефтехимик».

«Алания» Фото: vk.com/fcalania

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» энергично работает на трансферном рынке: подписали Руслана Безрукова, Богдана Зорина, Игоря Обухова и Максима Лайкина, а расстались с Павлом Барановым, Денисом Талалаем, Арианом Мршуля, Кириллом Родионовым, Ильмиром Нурисовым и Егором Пруцевым (вернулся в «Сочи»). В новый сезон команду поведёт Кирилл Новиков, с которым «Нефтехимик» два года подряд финишировал седьмым. Главная задача на межсезонье – найти замену Александру Юшину, который забил 18 голов в 25 матчах ФНЛ сезона-2021/2022 и перешёл в «Урал».

«Балтика»

«Балтику» заждались в элите российского футбола, и она комплектуется сообразно высоким целям. Калининградский клуб уже усилился семью игроками, в числе которых серб Никола Радмановац и представитель Боснии и Герцеговины Гедеон Гузина. В то же время команда осталась без двух лидеров – Артёма Попова и Артёма Мещанинова. Первый отправился в «Рубин», второй – в «Сочи». Под руководством Сергея Игнашевича «Балтика» обыграла на сборах «Волгарь» и «Енисей», а теперь её протестирует «Спартак».