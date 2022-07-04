«Арсенал» готов включиться в борьбу за трансфер Гнабри

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести вингера мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в покупка немецкого футболиста. Претендентом на Гнабри также является «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что руководство «Баварии» не против выгодно продать Гнабри и хочет выручить порядка € 46 млн за его трансфер.
Ранее сообщалось, что в Серже Гнабри также заинтересован «Манчестер Сити».
Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 14 голов и отдал пять голевых передач.
Отметим, что Гнабри уже был в системе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.
У кого в АПЛ — самый крупный контракт?
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