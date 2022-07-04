«Арсенал» готов включиться в борьбу за трансфер Гнабри

Лондонский «Арсенал» хочет приобрести вингера мюнхенской «Баварии» Сержа Гнабри, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в покупка немецкого футболиста. Претендентом на Гнабри также является «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что руководство «Баварии» не против выгодно продать Гнабри и хочет выручить порядка € 46 млн за его трансфер.

Ранее сообщалось, что в Серже Гнабри также заинтересован «Манчестер Сити».

Действующий контракт 26-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 34 матчах немецкой Бундеслиги, забил 14 голов и отдал пять голевых передач.

Отметим, что Гнабри уже был в системе «Арсенала» с 2011 по 2016 год.

У кого в АПЛ — самый крупный контракт?