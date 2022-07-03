Экс-игрок «Арсенала» — Фодену и Грилишу: когда ты на виду, должен быть умнее

Бывший полузащитник «Арсенала» Джермейн Пеннант обратился с советом к игрокам «Манчестер Сити» Филиппу Фодену и Джеку Грилишу в связи с образом их поведения и отдыха.

«Когда ты на виду, то должен быть умнее. Им нужно подумать об этом, показать немного больше класса, быть более осведомлёнными о том, какой будет реакция общественности, что заголовки в прессе сделают с их репутацией, а репутация очень важна.

Если они хотят быть на высшем уровне, им нужно быть профессионалами.

Намечается проблема, поскольку из-за их репутации, даже если они не делают ничего плохого, всегда будет какой-то свидетель, утверждающий, что они были пьяны или что-то подобное.

Суть заключается в том, что они должны быть в отличной форме в течение сезона, но если они вернутся к предсезонке с лишним весом, то это просто глупо. Если у вас будет подмоченная репутация, то люди и СМИ поверят во всё что угодно», — приводит слова Пеннанта Mirror.