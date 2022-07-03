Экс-игрок «Арсенала» — Фодену и Грилишу: когда ты на виду, должен быть умнее

Бывший полузащитник «Арсенала» Джермейн Пеннант обратился с советом к игрокам «Манчестер Сити» Филиппу Фодену и Джеку Грилишу в связи с образом их поведения и отдыха.
«Когда ты на виду, то должен быть умнее. Им нужно подумать об этом, показать немного больше класса, быть более осведомлёнными о том, какой будет реакция общественности, что заголовки в прессе сделают с их репутацией, а репутация очень важна.
Если они хотят быть на высшем уровне, им нужно быть профессионалами.
Намечается проблема, поскольку из-за их репутации, даже если они не делают ничего плохого, всегда будет какой-то свидетель, утверждающий, что они были пьяны или что-то подобное.
Суть заключается в том, что они должны быть в отличной форме в течение сезона, но если они вернутся к предсезонке с лишним весом, то это просто глупо. Если у вас будет подмоченная репутация, то люди и СМИ поверят во всё что угодно», — приводит слова Пеннанта Mirror.
- 3 июля 2022
-
07:21
-
06:36
-
06:16
-
05:42
-
04:23
-
03:55
-
03:52
-
03:29
-
02:59
-
02:17
-
02:13
-
02:01
-
01:37
-
01:17
-
01:15
-
01:01
-
00:52
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:29
- 2 июля 2022
-
23:49
-
23:40
-
23:24
-
23:20
-
23:12
-
23:07
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:35
-
22:20
-
22:17
-
21:55
-
21:43