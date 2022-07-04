Гаранин: «Сочи» — из тех предложений, от которых не отказываются

Старший тренер футбольного клуба «Сочи» Вадим Гаранин рассказал, как принял решение занять пост в новой команде и какие цели ставятся перед «барсами» на сезон.



«Когда принял предложение возглавить команду, начал с изучения футболистов. Смотрели InStat, Wyscout. В «Енисее», куда пришёл зимой, было больше времени на ознакомление, а с «Сочи» всёразвивалось очень быстро и в какой-то степени неожиданно. Паузы до первой тренировки не представилось, пришлось многое усваивать на ходу.



Первым мне позвонил заместитель генерального директора по развитию — Андрей Орлов. Предложил встретиться, пообщаться. Встреча состоялась, мы высказались, услышали друг друга. Хотя и до этого понимал: «Сочи» — из тех предложений, от которых не отказываются.



Жёсткой конкретики по вопросу турнирных задач поставлено не было, но ясно, что клуб, занявший второе место, не хочет сдавать позиции. Прекрасно понимаю амбиции Бориса Романовича и футболистов. Разговариваю с ними и вижу: у команды нет синдрома достигнутой цели, игрокам хочется большего. Когда Кассьерра, перешедший в «Зенит», приехал на нашу тренировку в Питере, то пожелал снова занять второе место. С намёком на то, кто займёт первое. Услышал от бывших партнёров: «Тоже желаем тебе занять второе место. После нас», — рассказал Гаранин в интервью «Матч ТВ».



Напомним, в прошлом сезоне Вадим Гаранин возглавлял красноярский «Енисей». Команда заняла пятое место в ФНЛ, на протяжении долгого времени претендуя на выход в РПЛ. Кроме того, «Енисей» сенсационно дошёл до полуфинала Кубка России, где уступил будущему обладателю трофея, московскому «Спартаку».