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Защитник «Сочи» Родригао: не скучаю по Федотову. Мне с Гараниным хорошо

Защитник «Сочи» Родригао: не скучаю по Федотову. Мне с Гараниным хорошо
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Защитник «Сочи» Родригао поделился мнением об уходе бывшего главного тренера клуба Владимира Федотова. Специалист нынешнем летом перешёл в ЦСКА, с которым и проходит подготовку к новому сезону. Новым наставником сочинского клуба стал Вадим Гаранин. Также Родригао оценил возможный отъезд легионеров.

«Что буду делать, если Нобоа и другие иностранцы уйдут? Не только мне будет плохо от этого, но и клубу. Это качественные игроки. Если они уйдут, конечно, будет уже не то.

Сборы под руководством Гаранина пока — адаптационный момент. День за днём. Всё будет хорошо! Скучаю ли по Федотову? Не могу сказать, что скучаю. Предпочитаю нового, мне с ним хорошо (смеётся)», — сказал Родригао в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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