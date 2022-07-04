Бразилец Фассон рассказал, думал ли приостановить контракт с «Локо» из-за решения ФИФА
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Новичок «Локомотива» Лукас Фассон рассказал, собирался ли он воспользоваться правилом ФИФА, позволяющим приостановить контракт с клубом на год.
«Мы знакомы с Юри Алберто. Мы и соперничали много, и вместе играли в сборных Бразилии U15, U17, U20. Встретились и на том мероприятии, где был и Роналдо. Хоть мы с Юри и дружим, но о России ещё не общались – в сборной поговорим.
Удивило ли, что он воспользовался разрешением ФИФА приостановить контракт на год? Я читал об этом, но не совсем понимаю, как это работает. Не было ли у меня мысли воспользоваться разрешением ФИФА? Нет-нет. Этого точно не могло случиться со мной», — сказал Фассон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
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