«Ростов» объявил о переходе защитника Томаса Рукаса в «СКА-Хабаровск»

Защитник «Ростова» Томас Рукас перешёл в «СКА-Хабаровск», сообщает пресс-служба ростовского клуба. 25-летний футболист заключил контракт с хабаровчанами, рассчитанный на два года.
«Желаем удачи Томасу в новом клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы ростовчан.
Напомним, Рукас стал игроком «Ростова» в 2021 году. Прошлый сезон защитник провёл в красноярском «Енисее» на правах аренды. Рукас принял участие в 10 матчах Футбольной национальной лиги и не отметился результативными действиями. Ранее футболист играл за дубли «Сибири» и «Локомотива», а также выступал в португальских клубах «Лейрия» и «Спортинг Б» и испанской команде «Хетафе Б».
Новый розыгрыш Первой лиги начнётся 16 июля. В матче первого тура «СКА-Хабаровск» сыграет с тульским «Арсеналом».
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