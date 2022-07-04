Федотов высказался о трёх поражениях в товарищеских играх с момента назначения в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал неудачное выступление своей команды в предсезонном турнире. Армейцы потерпели три поражения подряд.
«Амбиции есть и у меня, и у игроков. У нас три поражения подряд. Это заставляет к игре с «Сочи» подойти с остервенением. Осталось немножко, надеемся, что кто-то вернётся в строй.
Заболотный старается. В каких-то эпизодах даже зашкаливает. Просто пока он открывается не туда, куда бы нам хотелось. Где-то не добегают наши инсайды. Мы долго ищем решение, долго двигаем мяч. Есть открытые футболисты во флангах, а мы пытаемся играть через центр, хотя мы это запрещаем. Надо убыстрить и упростить этот футбол, тогда всё будет хорошо», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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