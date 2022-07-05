Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр»
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Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий может подписать контракт с «Шахтёром», сообщает журналист Виктор Вацко.
Сообщается, сейчас стороны ведут переговоры об условиях контракта и близки к его согласованию. Ранее Ракицкий в 2022 году сыграл за «Шахтёр» в благотворительном матче с «Легией».
Последним клубом Ракицкого был «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2022 год. В составе российского клуба он принял участие в 108 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. Он выступал в составе «Шахтёра» до января 2019 года. В составе донецкого клуба он провёл 326 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 30 результативных передач.
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