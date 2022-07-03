7 главных трансферных интриг РПЛ. Насколько реальны эти переходы

Трансферное окно РПЛ в самом разгаре, почти все клубы ведут активную работу на рынке. Мы выбрали семь самых громких новостей последних недель и оценили (учитывая наши инсайды), вероятность того, что они сбудутся.

Родригао из «Сочи» в «Зенит», вероятность ― 65%

Центральный защитник «Сочи» очень интересен «Зениту», после игры с «Пари НН» это подтвердил и сам Родригао. Чемпион России намерен укрепить свою линию обороны и считает, что бразилец – лучший для этого вариант. По нашей информации, переговоры действительно в активной стадии. Но нельзя исключать, что руководство «Зенита» может поменять своё мнение после вчерашних резких слов защитника о бойкоте фанатов из-за Fan ID.

Родригао защитник «Сочи» «Мало зрителей на трибунах – хорошая идея. Тишина позволяет узнавать, кто есть на стадионе. И в принципе на матче не будет хулиганов. Это безопасность. Провести весь сезон без болельщиков? Всё равно, если есть возможность играть».

Гамид Агаларов из «Уфы» в «Ахмат», вероятность — 65%; из «Уфы» в «Ростов», вероятность — 25%

Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ не смог найти себе команду в Европе, хотя очень этого хотел. Топ-клубы России приглашать Гамида тоже не хотят, а играть в ФНЛ в планы нападающего не входит, поэтому он вынужден искать варианты в середине таблицы.

Гамид Агаларов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

По нашей информации, сейчас к трансферу Агаларова максимально близок «Ахмат». Клуб уже согласовал трансфер Гамида с «Уфой». Осталось убедить самого форварда переехать в Грозный. Также на Агаларова претендует «Ростов», но они ещё не договорились с уфимским клубом.

Чидера Эджуке из ЦСКА в «Герту», вероятность ― 90%

ЦСКА пока только теряет игроков, а не приобретает. По нашей информации, Чидера Эджуке уже сообщил ЦСКА о своём желании приостановить свой контракт до конца сезона, воспользовавшись разрешением от ФИФА. Эджуке ведёт переговоры с «Гертой», и только их провал может помешать нигерийцу уехать в Бундеслигу.

Яка Бийол из ЦСКА в клуб Серии А, вероятность ― 50%

Может уйти из ЦСКА и Яка Бийол. По словам наших источников, в клуб уже пришло предложение от команды из Серии А. Речь идёт о полноценном трансфере, а не уходе с помощью решения ФИФА – Бийол подписал допсоглашение с ЦСКА о том, что не будет пользоваться данной лазейкой.

Яка Бийол Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Переговоры только стартовали, да и Бийол нужен Федотову, поэтому пока переход словенца в итальянский чемпионат неочевиден.

Страхиня Эракович из «Црвены Звезды» в «Зенит», вероятность — 75%

Ещё один кандидат для усиления позиции центрального защитника в «Зените» – серб Страхиня Эракович. По нашей информации, «Динамо» тоже проявляло интерес к защитнику, но «Зенит» уже вступил в переговоры с «Црвеной Звездой» по переходу футболиста. Стороны ведут активный диалог и близки к соглашению. Окончательно клубы могут договориться в Сочи, где сегодня пройдёт товарищеский матч между клубами.

Дмитрий Баринов из «Локомотива» в «Динамо», вероятность — 65%

Подробно причины возможного трансфера Баринова из «Локо» в «Динамо» мы расписывали в этом тексте. К этому стоит добавить, что, по нашей информации, работа по трансферу Баринова в «Динамо» действительно идёт, происходит общение между сторонами. До официального оффера дело пока не дошло, но кажется, что это только вопрос времени.

Роман Евгеньев в «Спартак», вероятность — 40%

Защитник Евгеньев на днях покинул «Динамо» и стал свободным агентом. На рынке говорят, что интерес к нему проявляет «Спартак». Красно-белые действительно активно ищут центрального защитника, тем более агентом Романа является Павел Андреев, у которого в «Спартаке» уже много своих клиентов. Так что этот переход нельзя исключать.