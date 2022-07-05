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Бывший полузащитник «Спартака» перешёл в «Аль-Ахли»

Бывший полузащитник «Спартака» перешёл в «Аль-Ахли»
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Бывший алжирский полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни перешёл у катарский «Аль-Ахли», сообщает футболист в социальной сети.

31-летний игрок в июне покинул предыдущий клуб. Ранее он выступал за «Аль-Гарафу».

Софьян защищал цвета красно-белых с января 2018 года. До перехода в стан московского «Спартака» хавбек выступал за «Нант», воспитанником которого является, а также за «Кайсери Эрджиесспор», «Османлыспор», «Мехелен» и «Андерлехт». В сборную Алжира он вызывается с 2016 года.

15 февраля Софьян Ханни дебютировал за новый клуб в матче Лиги Европы с «Атлетиком». В сезоне-2018/2019 алжирский футболист провёл в российской Премьер-Лиге 18 матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.

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