Илья Геркус обратился к болельщикам «Локомотива» после назначения в «Торпедо»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус обратился к болельщикам железнодорожников после назначения на пост директора по стратегическому развитию московского «Торпедо».
«Думаю, что должен сказать несколько слов болельщикам «Локомотива» о моих изменившихся жизненных обстоятельствах. О «Торпедо». Друзья! Мне было очень интересно и очень круто работать в вашем клубе. Я старался не за страх, а за совесть. У меня остались самые тёплые воспоминания и, надеюсь, у вас тоже.
Но время идёт, у «Локомотива», как известно, свой путь, у меня — свой. Я желаю вам удачи и болельщицкого счастья, ну а я займусь тем, что люблю и, надеюсь, умею делать», — написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, Геркус занимал должность президента «Локомотива» с 2016 по 2018 год. При специалисте клуб стал чемпионом России (сезон-2017/2018) и обладателем Кубка страны (2016/2017).
- 5 июля 2022
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