Слуцкий: на сегодняшний день Самошников — игрок «Рубина». Останется он или нет — я не знаю
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после товарищеского матча с «Динамо» (0:2) высказался о будущем защитника казанской команды Ильи Самошникова.
«Останется Самошников или нет — я не знаю. Он же играл сегодня. Мы отталкиваемся от текущей ситуации. На сегодняшний день он — игрок «Рубина», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее сообщалось, что в услугах Самошникова заинтересованы «Торпедо» и «Зенит». Позже в санкт-петербургском клубе опровергли информацию об интересе к футболисту «Рубина».
Напомним, по итогам прошлого сезона «Рубин» занял предпоследнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 30 матчах, в результате чего вылетел в Первую лигу.
Новость по темеЛеонид Слуцкий ответил на вопрос о готовности «Рубина» к сезону
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