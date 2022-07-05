Егор Шип: Бакаев в «Зените»? Даже не слышал. Слежу за «Спартаком», но ничего не знаю
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Блогер Егор Шип поделился мнением о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Зенит». Шип является болельщиком красно-белых.
«Бакаев в «Зените»? Даже не слышал. Слежу за «Спартаком», но ничего не знаю. Что думаю? Ничего», — передаёт слова Шипа корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Зелимхан Бакаев перешёл в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака» на правах свободного агента нынешним летом. По итогам сезона-2021/2022 полузащитник завоевал с московской командой Кубок России. Он провёл за красно-белых 105 игр, в которых забил 11 голов и сделал 29 результативных передач. В матче с «Сочи» (1:1, 4:2 пен.) он забил дебютный гол за клуб из Санкт-Петербурга.
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