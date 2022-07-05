«Потерянный стал». Колыванов сравнил разорвавшего контракт с «Динамо» Н’Жье с Игбуном

Российский специалист Игорь Колыванов отреагировал на расторжение контракта «Динамо» с камерунским нападающим Клинтоном Н’Жье.

«Н’Жье последние полгода лишь на 10–15 минут на замену выходил. Потерянный стал! Раньше обыгрывал, отдавал, забивал… Затем понял, что он не игрок основного состава.

Из «Уфы» Игбун тоже приходил — один в один ситуация. Попылил полгода и бросил играть. Уход Н’Жье, как и ранее Игбуна, небольшая потеря. Подурковал, и хватит», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, Н'Жье перешёл из «Марселя» в «Динамо» в 2019 году. В прошлом сезоне 28-летний камерунский футболист принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу. С 2014 года Н'Жье вызывается в национальную команду Камеруна.