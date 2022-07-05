«Пусть удивит весь мир». Канчельскис — о возможном возвращении Нобоа в «Зенит»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в «Зенит».
«Все хотят закончить карьеру на хорошей ноте — это нормальное явление. В ситуации с Нобоа всё зависит от руководителей «Зенита». Наверняка хочет стать чемпионом России, завоевать ещё титул. Все бы мы хотели играть до 45, хотя во второй лиге у нас на замену выходили и в 50 лет! Главное, на каком уровне. Может быть, на высшем уровне и реально играть в таком возрасте. На любительском можно и до 70! Жизнь покажет. Дай бог, чтобы он сыграл до 45 лет. Пусть удивит весь мир», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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