«Пусть удивит весь мир». Канчельскис — о возможном возвращении Нобоа в «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Все хотят закончить карьеру на хорошей ноте — это нормальное явление. В ситуации с Нобоа всё зависит от руководителей «Зенита». Наверняка хочет стать чемпионом России, завоевать ещё титул. Все бы мы хотели играть до 45, хотя во второй лиге у нас на замену выходили и в 50 лет! Главное, на каком уровне. Может быть, на высшем уровне и реально играть в таком возрасте. На любительском можно и до 70! Жизнь покажет. Дай бог, чтобы он сыграл до 45 лет. Пусть удивит весь мир», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.