Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пусть удивит весь мир». Канчельскис — о возможном возвращении Нобоа в «Зенит»

«Пусть удивит весь мир». Канчельскис — о возможном возвращении Нобоа в «Зенит»
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в «Зенит».

«Все хотят закончить карьеру на хорошей ноте — это нормальное явление. В ситуации с Нобоа всё зависит от руководителей «Зенита». Наверняка хочет стать чемпионом России, завоевать ещё титул. Все бы мы хотели играть до 45, хотя во второй лиге у нас на замену выходили и в 50 лет! Главное, на каком уровне. Может быть, на высшем уровне и реально играть в таком возрасте. На любительском можно и до 70! Жизнь покажет. Дай бог, чтобы он сыграл до 45 лет. Пусть удивит весь мир», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Новость по теме
В «Зените» высказались о возможном возвращении Кристиана Нобоа в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022