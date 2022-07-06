Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед». Агент ищет варианты ухода

Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед». Агент ищет варианты ухода
Комментарии

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ближе к уходу из клуба. Об этом свидетельствует публикация журналиста Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Роналду вчера, 5 июля, вновь не появился на тренировке «манкунианцев», объяснив это семейными обстоятельствами. При этом, его агент, Жорже Мендеш, изучает варианты, чтобы найти официальное предложение как можно скорее.

Футболист должен был присоединиться к команде ещё 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии, чтобы поддерживать себя в форме. Эта ситуация происходит на фоне адресованного клубу заявления Роналду о том, что он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцам поступит подходящее предложение.

В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

Новость по теме
«Манчестер Юнайтед» представил новичка Тирелла Маласиа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022