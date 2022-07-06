Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед». Агент ищет варианты ухода

37-летний португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всё ближе к уходу из клуба. Об этом свидетельствует публикация журналиста Фабрицио Романо в «Твиттере».

Как отмечает источник, Роналду вчера, 5 июля, вновь не появился на тренировке «манкунианцев», объяснив это семейными обстоятельствами. При этом, его агент, Жорже Мендеш, изучает варианты, чтобы найти официальное предложение как можно скорее.

Футболист должен был присоединиться к команде ещё 4 июля, но он уже несколько дней продолжает самостоятельно заниматься на тренировочной базе в Португалии, чтобы поддерживать себя в форме. Эта ситуация происходит на фоне адресованного клубу заявления Роналду о том, что он хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» в случае, если манкунианцам поступит подходящее предложение.



В прошлом сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.