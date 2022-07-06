В «Оренбурге» рассказали, что «Зенит» на общем собрании высказал сомнения по Кубку РПЛ

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что «Зенит» высказал сомнения по поводу проведения Кубка РПЛ.
«Решения как такового не было. Было обсуждение, некоторые клуы высказали сомнения. Не только «Оренбург», но и «Зенит», «Химки», «Факел». Они высказывали сомнения по ряду вопросов: логистика, финансовая составляющая, позиция РФС и так далее. Знание этих проблем – одна ситуация. Они обозначаются, но чётких решений нет. Поэтому я выступил и кратко сказал, что нужно найти пути решения проблем, прежде чем принимать окончательное решение по турниру. Официального голосования не было. Совещание закончилось в этом контексте. Дополнительно нужно проработать многие моменты.
Решение, наверное, будет в ближайшие дни. Проработаем вопросы. Будет дополнительное обсуждение, чтобы окончательно принять решение», — сказал Еремякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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