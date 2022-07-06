Экс-хавбек «Леванте» Эдгар Севикян перешёл в «Пари НН»
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«Пари Нижний Новгород» объявил о заключении контракта с бывшим полузащитником «Леванте» Эдгаром Севикяном. Соглашение 20-летнего футболиста с нижегородским клубом рассчитано на три года.
Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Этим летом истёк срок действия контракта Севикяна с испанским клубом. С 2021 года полузащитник вызывается в национальную команду России U21.
«Пари Нижний Новгород» по итогам сезона-2021/2022 занял 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом страны стал «Зенит». Новый розыгрыш чемпионата России начнётся 15 июля. В матче первого тура РПЛ нового сезона «Пари НН» сыграет с московским «Локомотивом». Игра пройдёт 17 июля.
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