Женская сборная Англии не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд. Разница голов — 85:3

Вчера, 6 июля, сборная Англии обыграла национальную команду Австрии в рамках чемпионата Европы 2022 года среди женщин (1:0).



Как сообщает OptaJoe, данная победа стала для англичанок 15-й подряд под руководством тренера Сарины Вигман. С сентября 2021 года, когда Вигман заняла пост главного тренера сборной Англии, команда одержала 13 побед и дважды сыграла вничью. Так, например, в матче отбора на чемпионат мира 2023 года англичанки забили 20 безответных мячей в ворота сборной Латвии. Общая разница мячей за последние 15 матчей – 85:3.



Соперниками сборных Англии и Австрии по группе А Евро-2022 являются национальные команды Северной Ирландии и Норвегии. Турнир проходит в Англии и будет длиться с 6 по 31 июля.

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