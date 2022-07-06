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Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022

Сборная Англии обыграла Австрию в матче-открытии женского ЧЕ-2022
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Сегодня, 6 июля, завершился матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия) и закончилась победой хозяев – 1:0.

Единственный гол был забит в первом тайме. На 17-й минуте отличилась нападающая Бет Мид. Судьи проверяли момент с взятием ворот Мид, могло показаться, что мяч не пересёк линию ворот, но система определения голов показала, что гол должен быть засчитан.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с испанкой Мартой Уэрта де Аса. Ассистентками судьи являлись Гвадалупе Поррас (Испания) и Франческа Ди Монте (Италия). Резервный рефери — француженка Стефани Фраппар.

Сборные Норвегии и Северной Ирландии – соперники национальных команд Англии и Австрии по группе А Евро-2022.

ЧЕ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
06 июля 2022, среда. 22:00 МСК
Англия (ж)
Окончен
1 : 0
Австрия (ж)
1:0 Мид – 16'
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