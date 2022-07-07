После возвращения Ляказетта и Толиссо «Лион» нацелен на полузащитника «Барселоны»

Принадлежащий «Барселоне» хавбек Миралем Пьянич может продолжить карьеру во французском «Лионе», сообщает RMC Sport.
Прошедший сезон босниец, приобретённый «Барселоной» у «Ювентуса» в 2020 году, отыграл в аренде в турецком «Бешикташе». Сейчас его окружение находится в поисках вариантов продолжения карьеры, и наиболее очевидным является возвращение во Францию. Пьянич ранее уже играл за «Лион» с 2008 по 2011 годы, после чего уехал в Италию и выступал за «Рому» и «Ювентус».
Французское издание отмечает, что после возвращения Ляказетта и Толиссо «Лион» готов вернуть ещё одного бывшего игрока и уже сделал по нему соответствующее предложение. Другим вариантом является переезд в Саудовскую Аравию – в «Аль-Наср», главным тренером которого является сотрудничавший с Пьяничем в «Роме» француз Руди Гарсия.
Вратарь забил гол через себя в матче 2-й норвежской лиги
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