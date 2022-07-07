Колыванов — о возможном уходе Бальбуэны: другого решения не ожидал, сейчас все побегут

Российский специалист Игорь Колыванов поделился мнением о возможном уходе защитника Фабиана Бальбуэны. Он сообщил, что не удивлён таким решением парагвайского футболиста. При этом Колыванов отметил, что приостановка контракта с защитником станет серьёзной потерей для клуба.
«Сейчас все побегут, не только Бальбуэна, но и другие. Но я считаю, что они неплохо себя проявили в команде. Бальбуэна хороший защитник, его уход — это потеря для «Динамо». Но другого решения я не ожидал. Их напрягают, на них давят с теми обстоятельствами, которые у нас.
Почему из «Зенита» большинство легионеров не уезжает? Мне кажется, это связано с финансовым вопросом, либо руководство клуба умеет убеждать футболистов остаться в России, что не стоит покидать клуб», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 7 июля 2022
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