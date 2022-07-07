Победитель Медиалиги и «Амкал» могут получить уайлд-кард для участия в Кубке России
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Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что в Кубке России могут принять участие любительские команды.
«Рассматривается вопрос о выдаче победителю Медиалиги и команде «Амкал» уайлд-кард на участие в следующем розыгрыше Кубка России», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, сегодня, 7 июля, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) и президент Футбольной национальной лиги Александр Алаев заявил об уходе с поста главы организации. Замещать Алаева будет Наиль Измайлов.
Ранее Алаев рассказал, что Кубок России в ближайшее время может изменить формат.
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