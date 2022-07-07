Алаев: моя задача на посту президента РПЛ, чтобы лигу больше не называли лигой приколов

Исполняющий обязанности президента Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал главные цели и задачи на этом посту. Он отметил, что готов занять место на постоянной основе. Алаев заявил, что приложит максимальные усилия, чтобы найти баланс во взаимодействии РПЛ и РФС.



«Сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента РПЛ. Клубы меня выдвинули, за это большое спасибо им. Я готов работать в РПЛ.



Моя главная задача сейчас решить вопросы по Кубку лиги и Кубку России, хорошо начать сезон. После этого буду погружаться в работу. Очень важно найти баланс между РПЛ и РФС. РПЛ иногда называют лигой приколов и так далее. Моя главная задача снять все эти вопросы, которые касаются календаря, решений по регламенту, решений по назначению судей. Мне бы хотелось, чтобы мы все ушли из этой части дискуссии, чтобы все решения были абсолютно прозрачные.



Мой опыт работы в РФС поможет найти баланс, чтобы мы все перестали считать РПЛ лигой приколов. Чтобы вопросы по типу моратория не вызывали ненужную дискуссию», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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