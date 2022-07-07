Норвегия — Северная Ирландия: прямая трансляция матча женского ЧЕ-2022 начнётся в 22:00
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Сегодня, 7 июля, в матче первого тура группового этапа женского чемпионата Европы 2022 года сойдутся национальные команды Норвегии и Северной Ирландии. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В прямом эфире игру сборных Норвегии и Северной Ирландии покажет телеканал «Матч».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с финской судьёй Линой Лехтоваарой. Ей будут помогать ассистентки Каролин Кайвоя (Эстония) и Хрисула Куробилия (Греция). Резервный рефери – Тесс Олофссон (Швеция).
Сборные Англии и Австрии – соперники национальных команд Норвегии и Северной Ирландии по группе А на Евро-2022. Чемпионат Европы начался вчера, 6 июля, и продлится до 31 июля.
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