Немецкий голкипер лондонского «Арсенала» Бернд Лено согласовал контракт с «Фулхэмом», сообщает Sky Sport.



По информации источника, вратарь и столичный клуб уже обо всём договорились. Но сумма трансфера между командами всё ещё обсуждается. «Арсенал» хочет выручить за трансфер около € 12 млн.



Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.



Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году. В минувшем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба провёл за «канониров» лишь семь матчей во всех турнирах.

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