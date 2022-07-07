«Фулхэм» близок к подписанию Бернда Лено

«Фулхэм» близок к подписанию немецкого голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено, сообщает West London Sport.
По информации столичного источника, переговоры между двумя лондонскими клубами находятся на завершающей стадии. В голкипере лично заинтересован главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.
Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году. В минувшем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба провёл за «канониров» лишь семь матчей во всех турнирах.
- 7 июля 2022
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