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«Фулхэм» близок к подписанию Бернда Лено

«Фулхэм» близок к подписанию Бернда Лено
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«Фулхэм» близок к подписанию немецкого голкипера лондонского «Арсенала» Бернда Лено, сообщает West London Sport.

По информации столичного источника, переговоры между двумя лондонскими клубами находятся на завершающей стадии. В голкипере лично заинтересован главный тренер «Фулхэма» Марку Силва.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Германии надеется получить больше игрового времени, чтобы претендовать на попадание в состав сборной страны на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Контракт Бернда Лено с «Арсеналом» истекает летом 2023 года. 30-летний футболист сборной Германии провёл за лондонский клуб 122 матча во всех турнирах с момента своего перехода из леверкузенского «Байера» за € 25 млн в 2018 году. В минувшем сезоне немецкий голкипер столичного английского клуба провёл за «канониров» лишь семь матчей во всех турнирах.

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