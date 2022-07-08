Германия — Дания: прямая трансляция матча женского чемпионата Европы начнётся в 22:00

Сегодня, 8 июля, в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы — 2022 среди женских команд встретятся сборные Германии и Дании. Игра состоится на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск. В прямом эфире игру женских сборных Германии и Дании покажет телеканал «Матч».

Матч обслужит бригада арбитров во главе со швейцаркой Сюзанн Кюнг. Ассистенты рефери — австрийка Сара Телек и француженка Бенуа Милло.

Соперниками женских сборных Германии и Дании по группе B являются национальные команды Испании и Финляндии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Во вчерашнем матче сборных Норвегии и Северной Ирландии выиграли норвежки — встреча закончилась со счётом 4:1.