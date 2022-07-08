Тихонов — ветеранам «Спартака» перед игрой: играем без баловства. Есть моменты — забиваем
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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов, который сыграет в матче легенд с «Зенитом», обратился к партнёрам по команде в раздевалке перед началом игры.
«Играем без баловства, парни. Если есть моменты, забиваем! Не надо играться с ними», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее РФС представил форму в ретростиле, в которой команды сыграют в этом матче. Также на игре выступят известные музыкальные исполнители: Оксана «Акула» Почепа, Михаил Боярский и REFLEX.
Напомним, матч легенд «Зенита» и «Спартака» состоится в преддверии встречи за Суперкубок России, которая начнётся завтра, 9 июля, в 19:00 мск на «Газпром Арене» в Петербурге.
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Тихонов обратился к болельщикам перед матчем легенд с «Зенитом»
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