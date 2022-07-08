Широков: у Быстрова была мысль сыграть и за «Зенит», и за «Спартак». У меня не было
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Роман Широков поделился ожиданиями от матча ветеранов команд, который пройдёт сегодня, 8 июля.
«Форма великолепная. У Быстрова была мысль сыграть за обе команды по тайму. Может быть, до сих пор раздумывает. У меня такой мысли не было.
Одно из главных воспоминаний на «Петровском» — победа 5:1, когда я черпаком забил за спину вратарю. Сегодня настрой на хороший футбол. Надеюсь, что в субботу нам тоже искромётную игру покажут», — передаёт слова Широкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Матч ветеранов «Зенита» и «Спартака» состоится за день до встречи за Суперкубок России. В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России, а «Спартак» выиграл Кубок страны.
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